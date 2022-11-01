Після того як вона покинула РФ разом з дітьми і виставила їхній з Галкіним сімейний особняк на продаж, Примадонну почали відкрито труїти.

РосЗМІ пишуть про нібито невиліковну хворобу Алли Пугачової. Пропагандисти цитують слова її екс-стиліста Джорджа Ровалса, говорячи про те, що у зірки проблеми з волоссям. Ровалс коментує, що у Алли Борисівни почало "сипатися" волосся ще близько 10 років і проблему ніяк не можна усунути.

"Втрата волосся у жінок після 50 років пов'язана в першу чергу з гормональною перебудовою організму, хронічними захворюваннями щитовидної залози і прийомом лікарських препаратів", - пишуть пропагандисти, цитуючи своїх експертів-трихологів.

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Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні

Після 24 лютого вона разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми поїхала за кордон. Деякий час вони жили в Ізраїлі. У той час як Галкін відчайдушно намагався донести своїй російській аудиторії, що РФ не проводить "СВО", а просто вбиває мирних жителів, сама Примадонна мовчала.

Заговорити її змусило те, що нещодавно Галкіна в РФ визнали "іноагентом". Алла Борисівна заявила, що у всьому підтримує свого чоловіка, тому попросила і її записати до лав "иноагентов".

Також восени 2022 року стало відомо, що Пугачова повернулася до Москви. Однак пробула вона там менше місяця. ЗМІ писали, що зірка забрала документи дітей зі школи і підготувала до продажу сімейний особняк, після чого знову покинула країну.

Нагадаємо, екс-зять Алли Пугачової відкрито підтримав вбивства українців.

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