Володимир Пресняков спонсорує російську армію.

Російський співак Володимир Пресняков дав сольний концерт у Москві, під час якого заявив, що всі отримані кошти від продажу квитків перерахує російським окупантам.

Про це повідомляє Комсомольська правда.

Зазначається, що під час концерту Пресняков заявив, що кілька разів переносив його через коронавірус, але зараз готовий виступити перед своїми шанувальниками.

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"Привіт, друзі! Нарешті ми зустрілися. Спасибі кожному з вас, що знайшли час і прийшли. Я вітаю кожного з вас. Хочу сказати, що весь гонорар сьогоднішнього концерту ми віддамо хлопцям, які перебувають на передовій – і це, завдяки вам. А тепер давайте поспіваємо і поживемо!" - заявив артист.

Таким чином Володимир підтримав вбивства українців і війну в Україні в цілому. А ось його син від Крістіни Орбакайте - Микита Пресняков - втік в Америку через мобілізацію в Росії. Ймовірно, його спадкоємець не хоче їхати на війну.

Та й колишня теща артиста Алла Пугачова поїхала з Росії до Ізраїлю, де вже отримала паспорт. Вона разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним засуджує кровопролиття в нашій країні.

Нагадаємо, в РФ Пугачову, Галкіна та інших зірок, які підтримали Україну хочуть позбавити всіх звань.

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