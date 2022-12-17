Музичний колектив з Тернополя на Нацвідборі 17 грудня отримав 9 балів від журі та 10 балів від українців. Це і забезпечило артистам перше місце.

17 грудня в Києві пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення, де перемогла група TVORCHI. Розповідаємо, чим вони відомі.

TVORCHI: біографія групи

Музичний колектив складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Заснували вони групу в 2018 році в місті Терпополь. Тандем нігерійця і українця склався у фармацевтичному виші, куди вони вступили, але обидва ообрали для себе основним напрямком музику.

Андрій - зі звичайної української родини. Коли він був маленьким, батьки вирушили за кордон на заробітки, щоб утримувати його і брата. У Джеффрі історія інша - він народився в забезпеченій родині військових. Як розповів сам Джеффрі в одному зі своїх інтерв'ю, у нього завжди була охорона і особистий водій. Рішення поїхати на навчання в Україну було пов'язане з тим, щоб нарешті вирватися з-під опіки батьків.

До слова, в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН нігерієць розповів, що не пошкодував про переїзд в Україну навіть після 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторглася на територію країни:

"Мені подобалося жити вдома, але я хотів бути незалежним від батьків. Коли переді мною стояло питання: "Де здобувати вищу освіту?", я обрав Україну. Спочатку потрібно було трохи адаптуватися, але це звичайний процес для кожного, хто переїжджає жити в іншу країну. В Україні я знайшов себе в музиці, познайомився з Ендрю і всією командою. Мені подобається працювати і створювати музику тут. Я залишаюся і продовжую жити в Україні. Це моє рішення до 24-го і після 24 лютого".

TVORCHI: популярні пісні

Попри те, що група ще відносно юна, їхні композиції вже неодноразово займали перші місця в різних хіт-парадах. Свою творчість вони називають музикою завтрашнього дня.

Серед популярних композицій гурту - "Віч-на-віч", "Believe", "Falling", "Мова Тіла" та інші.

Варто відзначити, що в 2020 році TVORCHI вже брали участь у фіналі Нацвідбору, але судді розкритикували їхній виступ і перемога їм не дісталася.

Артисти були представлені на премії YUNA-2021 в номінаціях "Краща поп-група", "Кращий альбом" і "Кращий електронний хіт".

TVORCHI на Нацвідборі на Євробачення-2023

Для конкурсу вони написали пісню "Heart of Steel", що перекладається як "Сталеве серце".

"У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Хто б що не говорив, Як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може перешкодити. У тексті є слова: "Я не можу пояснити. Скажу тобі як відчуваю: життя - це просто гра. І я граю на перемогу". Ними все сказано", - сказав в інтерв'ю УНІАН Андрій Гуцуляк.

TVORCHI: особисте життя

У старих інтерв'ю обидва артисти говорили, що вони одружені. Однак у випуску ЖВЛ за 2021 рік Джеффрі Кенні каже, що живе з дуже близькою людиною, і називає її другом. Андрій Гуцуляк також сказав про те, що у нього є близький друг, але підкреслив, що романтичних стосунків у його немає. З тих пір артисти більше нічого не говорили про особисте в публічному просторі.

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