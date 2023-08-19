Співачка "перервала мовчання" після того, як стало відомо, що вона відмовилася виступати на фестивалі на підтримку України.

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на кривавий удар окупантів по Чернігову. Росіяни вдарили ракетами по центру мирного міста, вони вбили та поранили чимало людей.

Співачка, яка не дає інтерв'ю та не виступає на публічних заходах після початку повномасштабної війни РФ проти України, реагує на ворожі удари доволі стримано. Так, вона розмістила у Stories моторошне фото з місця "прильоту".

Також вона написала: "Чернігів. 19.08.2023", й залишила емодзі у вигляді розбитого серця. Втім, більше Ротару нічого не пише та не публікує.

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Вона й раніше реагувала на трагедії, які влаштовують окупанти. Проте що це робить саме РФ, Ротару не пише. Втім, у минулих дописах співачка усе ж називала війну війною.

Ця реакція - перша поява Ротару у соцмережах після скандалу, який розгорівся навколо неї. Днями співачка Лайма Вайкуле розповіла, що пропонувала своїй колезі участь у фестивалі у Юрмалі, який вона проводила на честь України. Втім, від такої пропозиції Ротару відмовилася.

"Їй, мені так здалося, ніхто не потрібен, крім сім'ї. Тому у нас немає такого, щоб ми дзвонили одна одній кожен день. Ми говорили з нею. У нас досить близькі стосунки - я багато чого знаю про неї, а вона про мене", - сказала тоді Вайкуле.

Ракетний удар по Чернігову - що відомо

19 серпня окупанти вдарили по Чернігову ракетами. Росіяни поцілили по центру міста, де перебувало чимало людей. Повідомлялося, що ворог міг бити по мирному населенню балістичними ракетами.

Внаслідок ворожої атаки вже загинули 7 людей. Серед них - 6-річна дитина. Також відомо про 42 постраждалих, серед травмованих чимало дітей.

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