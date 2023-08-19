Вже відомо про сімох загиблих.

Кількість жертв російського удару по Чернігову зросла до шести, - померла постраждала 6-річна дівчинка, а її мати перебуває у важкому стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який нагадав, що загалом відомо про 42 постраждалих.

"Шість людей, на жаль, загинули. П’ять хвилин тому прийшла інформація, що в лікарні померла дівчинка 6 років. Її мама перебуває у вкрай важкому стані", - заявив він.

Клименко розповів, що після удару патрульні поліцейські на місці намагалися надавати дівчинці першу допомогу. "Наклали турнікети. Тому що дуже велика втрата крові була. На жаль, при доставленні до лікарні її не змогли врятувати", - сказав міністр.

Оновлено. О 14:17 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Чернігові кількість загиблих зросла до 7. Зокрема, було виявлено тіло ще однієї жертви. Невпізнаної жінки.

"За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей", - повідомив Клименко.

Крім того, 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

Також на даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

До цього Клименко повідомляв, що 36 поранених перебувають у медичних закладах. Серед них є поліцейські та працівники судової охорони: "Це все цивільні люди, які або знаходилися на центральній площі міста Чернігова, або йшли після освячення фруктів з найближчої церкви".

Він також зауважив, що ракета влучила безпосередньо в Палац культури на центральній площі міста.

"Дахи усіх будинків, тут 5-поверхові будинки старої частини міста, також знищені", - розповів урядовець.

Клименко додав, що за дві хвилини до "прильоту" ракети прозвучала повітряна тривога, тож більшість людей, які перебували всередині будівлі, куди влучила ракета, та біля неї, встигли спуститися в укриття.

Удар РФ по Чернігову 19 серпня - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про "приліт" у центр Чернігова. Повідомлялося, що супротивник міг завдати удару по обласному центру з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Як повідомив згодом Клименко, унаслідок удару російських окупантів по Чернігову загинули п’ятеро людей, травмовано - 37. Серед травмованих було 11 дітей.

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