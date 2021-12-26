Лікарі діагностували у співачки фіброаденому.

Українська співачка і блогер Анна Трінчер розповіла, що проходила обстеження перед операцією по збільшенню грудей.

Так, лікарі виявили у неї ущільнення в грудях, яке називається фіброаденомою. За словами дівчини, її запевнили, що все добре, і цю пухлину їй виріжуть під час маммопластики.

Читайте такожНастя Каменських розповіла про депресію"Я була шокована. Адже це ущільнення в грудях. У мене через це виникають тільки негативні асоціації. Втім, лікар-мамолог мене одразу запевнив, що все добре. Таке іноді трапляється. За цим ущільненням зазвичай просто спостерігають, а іноді вирізають", - говорить зірка.

На тлі такої неприємної новини Трінчер закликала всіх піклуватися про своє здоров'я, особливо ментальне. Адже, за її словами, всі хвороби з'являються на тлі психосоматики.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер вибрала дату операції по збільшенню грудей.

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