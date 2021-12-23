Співачка наважилася лягти під ніж хірурга.

Українська співачка Анна Трінчер оголосила, що збільшуватиме груди. Дата операції вже назначена.

Про це зірка повідомила в Instagram.

Вперше про мамопластику Трінчер задумалася ще рік тому. Втім, тоді зірка не наважувалася це зробити.

Читайте також"Засмучена другий день": Анна Трінчер образилася, що її не номінували на YUNA-2022Кілька тижнів тому Анна разом зі своїм нареченим Олександром Волошиним пішла на консультацію до лікаря, приміряла майбутні імпланти й таки вирішила збільшити собі груди.

"Дата операції призначена. Мені лячно. Але дуже мрію прокинутися, почати говорити усіляку маячну після наркозу і побачити це своїми очима. Настав час позбуватися своїх страхів та здійснювати мрії", - поділилася щаслива Анна.

Трінчер також показала фоловерам кілька світлин з майбутніми імплантами та запитала, який розмір їй краще обрати: 2,5 чи 3,5. Фани зірки зазначають, що 2,5 їй підходить краще.

Як повідомляв УНІАН, українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.

Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

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