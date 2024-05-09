Зірка пройшла обстеження, під час якого у неї виявили пухлину.

Відома американська продюсерка, підприємиця та телевізійна зірка Кріс Дженнер заявила, що у неї діагностували рак.

Зіркове сімейство Кардаш’ян опублікувало трейлер до п'ятого сезону реаліті-шоу про їхню родину. Як видно з анонсу, в одному з епізодів Кріс Дженнер повідомляє, що у неї виявили ракову пухлину.

Американська телезірка розповіла, що вона пройшла обстеження в лікарні, під час якого медики діагностували в неї онкозахворювання. Підприємиця не розкрила подробиць хвороби, та в якому стані вона зараз.

На відео також видно, як 68-річна Дженнер повідомляє про рак своїм дітям. Як відомо, Кріс народила шістьох дітей, які стали відомими на увесь світ. Йдеться про Кім Кардаш’ян, Хлої Кардаш’ян, Кортні Кардаш’ян, Роба Кардаш’яна, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер.

"Мені зробили обстеження. Вони виявили кісту і невелику пухлину", – поділилася знаменитість.

Почувши сумну новину, Кайлі Дженнер не стримала сліз.

Що відомо про Кріс Дженнер

У 52 роки Кріс Дженнер вигадала та стала продюсером одного з найвідоміших американських реаліті-шоу. Вона вирішила показати життя своєї родини, яке стало справжнім хітом. "Сімейство Кардашʼянів" прославило і саме Кріс Дженнер, і її дітей. Тепер вони відомі у сферах моделінгу, блогерства та володіють бізнесами. Зірка керує підприємствами доньок, а також запустила власну виробничу компанію "Jenner Communications".

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Кріс Дженнер, як її зіркові діти, підтримали Україну та засудили загарбницьку політику Росії.

Нагадаємо, раніше мережею поширилися чутки, що Кайлі Дженнер вагітна втретє від зірки "Дюни", актора Тімоті Шаламе.

Вас також можуть зацікавити новини: