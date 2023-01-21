Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей: Реаліті-шоу - плацдарм для розкрутки, якщо не вдасться побудувати стосунки

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", українська акторка Вікторія Варлей в інтерв'ю УНІАН розповіла, чому їй не вдалося побудувати стосунки з головним героєм Алексом Топольським, чи спілкуються вони поза знімальним майданчиком, а також про своє особисте життя після шоу.

Вікторіє, вітаю вас з завершенням шоу "Холостяк". Розкажіть, як ваші справи, які у вас відчуття після всього побаченого й пережитого на реаліті?

Найперше, що хочу сказати: у мене від самого початку було передчуття, що "холостяк" Алекс Топольський обере Катю Лозовицьку. Чомусь це відчуття мене не залишало. Катя - дуже правильна дівчина для цього проекту, вона з ідеальної сім'ї, вона не була в жодному конфлікті. Це дівчина, яку полюбив глядач.

Проте, дивлячись фінальну церемонію, я також відчувала, що Алексу більше подобається Саша Мудра. Але він не міг її обрати, адже глядач не зрозумів би: чому Саша? Чому дівчина, яка була зачинницею всіх конфліктів, яка такий собі справжній їжачок… Втім, я бачу по його очах, що Саша йому подобається більше.

Передивляючись коментарі глядачів, складалося враження, що ви і Саша Мудра подобались їм найбільше. Однак багато хто писав, що не розуміє, навіщо ви взагалі прийшли на проект. Адже ви така жінка, якій продюсери проекту навряд змогли б підібрати пару.

На проекті за тебе вже обрали "ідеального чоловіка". Ось, ти прийшла, а він вже є. Тобто, на нього не треба чекати, його не треба шукати. Тому на проект я йшла саме з розумінням, що для мене підберуть класного чоловіка. Я вже казала, що сподівалась, що, можливо, "холостяком" буде Льоша Дурнєв. Він - той чоловік, з яким я би точно лишилась (сміється).

Розкажіть трохи про те, що відбувається за лаштунками шоу: як проходив кастинг серед дівчат, за якими критеріями відбувається відбір?

Харизма і тільки харизма! Адже з тих десяти дівчат, з якими я була на першому кастингу на СТБ, ніхто не пройшов, окрім мене.

Наскільки я знаю, кастингу передує ще заповнення анкети. Я бачила питання, які в ній ставили дівчатам, і, чесно кажучи, деякі них здалися безглуздими. От, як ви, наприклад, відповіли на питання "Що ви візьмете з собою на безлюдний острів?", що змогли зацікавити продюсерів шоу?

Я точно пам'ятаю, що написала: "Візьму з собою вібратор і крем з SPF, а там вже на острові розберемося, що мені з цим робити" (сміється).

До речі, ви - акторка, яка знімалася у багатьох серіалах та фільмах. Бачила думку шанувальників проекту, що ви могли прийти на шоу просто за піаром. Це так? Чи ви дійсно вірили, що на реаліті можете знайти кохання?

Дивно було б сказати, що я не прийшла на "Холостяк" для того, щоб себе показати, щоб мене побачили. Думаю, не лише я на цьому проекті мала такі наміри. Тобто, було розуміння, що якщо у тебе не складуться стосунки, то хоча б буде якийсь плацдарм, щоб далі себе розкручувати. Це 100%.

Було б неправдою казати: "Ні, я ні про який піар навіть не думала". Думала. І думала про це кожна з тих двадцяти п’яти дівчат, які були на першій вечірці.

На відміну від більшості з них, ви доволі довго протримались на проекті. Та чи дійсно можна гарно пізнати чоловіка й побудувати з ним стосунки, коли вас постійно оточують камери, на знімальному майданчику ви ніколи не одні?

Можна, але достатньо складно. У мене дійсно виникли почуття. Я думаю, що це було видно, коли ми пішли з Алексом плавати на заході сонця. Але коли я повернулася назад до готелю, мені було дуже сумно, адже у мене не було можливості написати йому якесь повідомлення, не було можливості пофліртувати ще. Тобто, коли зароджуються почуття, їх потрібно підтримувати, а тут вони зародились і… все. І у тебе немає можливості їх якось підтримувати.

Думаю, що більше шансів закохатися було у дівчат, які частіше ходили на індивідуальні побачення. У мене за дев'ять тижнів проекту їх було всього два.

Водночас дівчата поверталися з побачень і на ваших посиденьках розповідали, як пройшло індивідуальне побачення, що вони робили, як вони цілувалися, обіймалися… Як ви це сприймали, чи зачіпало це вас?

Я намагалась не занурюватись в те, що там у них відбувається. Тому що я розуміла, що такі умови, і я не можу їх змінити. Тобто нервувати немає сенсу.

Дійсно, було складно і фізично, і морально. Адже не було нормального сну, спорту, всього того, до чого я звикла, що було у мене до проекту. Це мене хвилювало. А побачення дівчат - ні.

Під час проекту "Холостяк" відбулося кілька конфліктних ситуацій за вашої участі. Я розумію, що це шоу, і людям потрібна драма. Але в реальному житті у вас є "золоте" правило, яке дозволяє вам виходити "сухою" з будь-якого конфлікту?

Я не вважаю, що вийшла "сухою з води" з тих конфліктів. Думаю, я могла зробити мудріше. Наприклад, не казати Саші Мудрій, що вона - ніхто. Я могла себе стримати, але на той момент вона мене вже так сильно дістала, так мене дратувала, що я була готова її просто там прибити, на тих диванах…

Взагалі я холерик. І якщо людина починає конфлікт, я обов'язково зреагую, хоча першою ніколи їх не починаю. Тому, якщо в моєму житті трапляється така ситуація, я намагаюся себе якось боронити від цього. Я завжди кажу: якщо ми чогось не бачимо, чи не чуємо, то нас це не може якось зачепити. Тому менше треба дивитися, читати чи слухати когось, хто каже про тебе якусь дурню. Оце єдине "золоте" правило.

Як ви ставитеся до того, що вас охрестили наймудрішою жінкою проекту "Холостяк"?

Ну, взагалі-то так і є, тому що я була там найдосвідченішою та найдорослішою. Я вважаю себе мудрішою не лише за дівчат, а й за Алекса.

Коли Алекс не подарував вам троянду, він сказав, що всі ваші стосунки зводилися до їхнього з'ясування. Чи дійсно це так, чи те, що показували глядачам - монтаж?

Я дійсно завжди відкрито казала йому, що мені не подобалось. Можливо, десь він міг подумати, що це з'ясування стосунків, але я мовчати не буду. Щодо монтажу, то так, було багато моментів, які не увійшли до ефірів. Ну, бо це фізично неможливо, ми знімали 24/7.

Як ви гадаєте, чому у вас не склалися стосунки з холостяком?

Думаю, що в якийсь момент Алекс і я зрозуміли, що ми не будемо разом. Коли я йшла на дев’ятому тижні, я розуміла, що я вже все. Game over.

Розумієте, я сильніша за нього, харизматичніша. Скажімо так: якби він обрав мене, я б його давила. Тобто, для гармонійних стосунків треба, щоб або ви з чоловіком були на одному рівні, або він має бути вище.

Що ви відчували, коли залишали проект?

Я була до цього готова, але коли вже сіла в машину, в мене були подвійні відчуття. Мені було, по-перше, дуже сумно, що це закінчилось. На той момент ми жили в дуже класному будинку, вже було мало дівчат... Тоді ще й випав сніг, було класно… І я зрозуміла, що ця казка для мене закінчилася.

Але, по-друге, я була рада, тому що я дуже хотіла додому. Я дуже скучила за своїми друзями.

Попри те, що Алекс обрав Катю у фіналі, ми знаємо, що вони разом не залишилися. Чи були у нього спроби знову достукатися до вас і почати спілкуватися вже поза знімальним майданчиком?

Ми спілкуємося, але наше спілкування не зводиться до флірту. У нього є мій номер телефону, у мене – його. Ми можемо поговорити про якісь робочі питання. Ми можемо листуватися… Але у мене ніколи не було думки, що ми можемо бути разом. Якщо ми не побудували стосунки на проекті, то не побудуємо і поза ним. Для себе я зрозуміла, що це не той чоловік, який мені потрібен.

Яка взагалі ваша думка про Топольського? Навколо нього було дуже багато скандалів, наприклад, щодо того, що він начебто схиляв дівчат до інтиму, викидав подарунки учасниць.

Алекс - людина з доброю душею. Він дуже любить свою маму, друзів. Я думаю, що якби він був поганим, то у нього не було б такого життя та кола спілкування. Щодо інтиму... Він - гарний хлопець, у якого напевно є дівчата, які б хотіли піти з ним на побачення. Не думаю, що він когось до чогось схиляв.

Як змінилося ваше життя після проекту?

Ой, я вийшла заміж! Мій чоловік - бізнесмен. Він живе в Америці вже понад 30 років та не має стосунку до шоу-бізнесу. Взагалі, він дуже сором'язливий, всі ці камери - це не його.

Вітаю вас з такою чудовою подією! А як він поставився до вашої участі у проекті? Чи дивилися ви разом шоу?

Шоу дивилися, але індивідуальне побачення з Алексом, коли ми купалися у затоці, я не дала йому дивитися. Це те, про що я казала раніше: якщо ти чогось не бачиш і не чуєш, тебе це не чіпляє.

Ви плануєте повертатися до України, чи будете повністю будувати своє життя в США?

Більшість часу буду перебувати в Америці, але, як тільки отримаю дозвіл на виїзд з США, звичайно, приїду додому. Київ сниться мені майже кожної ночі. Я дуже сумую.

І наостанок скажіть: зараз ви щаслива?

Звісно, в мене очі сяють. Я дуже щаслива, тому що я закохана, я радію кожного ранку, коли прокидаюсь, що мені так пощастило з моїм чоловіком.

Діана Могилєвич