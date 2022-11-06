Вікторія Варлей зустрічалася з Тарасом Цимбалюком три роки.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Вікторія Варлей ще на першій вечірці розповіла головному герою Алексу Топольському, що у неї був роман з відомим актором Тарасом Цимбалюком.

Цей факт з біографії Вікторії дуже зацікавив шанувальників, адже Цимбалюка давно охрестили головним секс-символом українського кіно. В інста-сторіз вони написали дівчині, що вони з Тарасом були б найкрасивішою парою в шоу-бізнесі.

Однак Вікторія відповіла, що і окремо вони мають гарний вигляд:

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"Дуже люблю Тараса як друга. Він неймовірна людина. Але вважаю, що ми з Тарасом і окремо дві яскраві особистості".

Вікторія Варлей та Тарас Цимбалюк: історія стосунків

Дівчина розповіла, що вони з Тарасом познайомилися на зйомках українського серіалу. Вони перебували в романтичних стосунках три роки. Однак все було не так гладко, як хотілося б. Вони багато разів розходилися і сходилися. В результаті закохані зрозуміли, що час закінчувати ці стосунки.

Після їхнього розриву Тарас одружився на дівчині Тіні, з якою був одружений чотири роки. Нещодавно пара оголосила про розлучення. А ось Вікторія через стільки років зважилася взяти участь в "Холостяку".

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