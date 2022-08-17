Акторові складно пережити розлучення з коханою.

Український актор Тарас Цимбалюк нещодавно повідомив про розлучення зі своєю дружиною Тіною. Але, як з'ясувалося, розлучення дається йому дуже важко.

У програмі ЖВЛ він розповів, що досі кохає Тіну. При цьому обговорювати її він не хоче, щоб не давати диванним критикам можливості порадіти.

"Дивні якісь відчуття, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це все неприємно, складно. Просто має пройти час. Ніяких ключів до цього немає, щоб це все вимкнулося. Я кохаю свою Тіну досі. Мені не потрібні нові стосунки зараз", - зізнався Цимбалюк.

Він додав, що не виключає того, що вони знову можуть бути разом. Але на даний момент їм потрібно пожити окремо. За його словами, поки їм краще взагалі не бачитися.

Нагадаємо, в червні 2022 року Тарас Цимбалюк плвідомив про розлучення з дружиною Тіною, з якою був разом чотири роки. Він зазначив, що їм потрібно рухатися далі, але окремо.

Вас також можуть зацікавити новини: