Співачка вшанувала пам'ять загиблих під час обстрілу.

14 червня російські окупанти випустили по Одесі чотири ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони потрапили по бізнес-центру, складах, житлових будинках, в результаті чого не тільки багато руйнувань, а й постраждалих і загиблих мирних жителів.

На чергові звірства загарбників відреагувала українська співачка Софія Ротару. Вона, як завжди, була не багатослівною. Знаменитість лише опублікувала в інста-сторіз фотографію з місця події і додала свічку.

"Одеса. 14.06.2023", - написала Ротару.

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Зазначимо, Софія Ротару часто показує всі жахи війни в Україні у своїх соцмережах. Однак вона ніяк не коментує все, що відбувається. Лише кілька разів вона подякувала ЗСУ за відбиті атаки ворогів.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

У ніч на 14 червня у місті пролунали потужні вибухи. Росія з Чорного моря випустила чотири ракети, дві з яких збила ППО. Відомо, що в результаті ракетної атаки три людини загинули, більше 10 поранені. Під завалами можуть бути люди.

Як повідомив УНІАН, 10 червня російські загарбники атакували Одесу безпілотними літальними апаратами і ракетами. В результаті атаки загинули три людини, ще 26 отримали поранення.

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