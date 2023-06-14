14 червня російські окупанти випустили по Одесі чотири ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони потрапили по бізнес-центру, складах, житлових будинках, в результаті чого не тільки багато руйнувань, а й постраждалих і загиблих мирних жителів.
На чергові звірства загарбників відреагувала українська співачка Софія Ротару. Вона, як завжди, була не багатослівною. Знаменитість лише опублікувала в інста-сторіз фотографію з місця події і додала свічку.
"Одеса. 14.06.2023", - написала Ротару.
Зазначимо, Софія Ротару часто показує всі жахи війни в Україні у своїх соцмережах. Однак вона ніяк не коментує все, що відбувається. Лише кілька разів вона подякувала ЗСУ за відбиті атаки ворогів.
Ракетний удар по Одесі - що відомо
У ніч на 14 червня у місті пролунали потужні вибухи. Росія з Чорного моря випустила чотири ракети, дві з яких збила ППО. Відомо, що в результаті ракетної атаки три людини загинули, більше 10 поранені. Під завалами можуть бути люди.
Як повідомив УНІАН, 10 червня російські загарбники атакували Одесу безпілотними літальними апаратами і ракетами. В результаті атаки загинули три людини, ще 26 отримали поранення.