Унаслідок ворожої атаки загинули три особи, а 26 - постраждали.

У ніч на суботу, 10 червня, українські воїни у небі над Одесою ліквідували вісім безпілотників-камікадзе, які запустили росіяни.

Захисники України також ліквідували кілька ракет супротивника, повідомив очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"У небі над Одесою вночі Силами оборони знищено вісім дронів-камікадзе та дві ракети ворога. Уламки збитого "Шахеда" потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка", - йдеться у повідомленні.

За його даними, в Одеській області одна ракета росіян влучила в узбережжя, і від уламків та вибухової хвилі постраждали три особи.

Пізніше речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що сили протиповітряної оборони України під час нічного удару росіян по Одеській області ліквідували вісім дронів типу Shahed. Спікер підтвердила, що загинули три особи, а 26 - отримали різні травми та тілесні ушкодження.

Пізніше у ДСНС України показали фото, на яких можна побачити наслідки смертоносного удару РФ по Одесі.

Нічна атака дронами на Одесу - що треба знати

У ніч на 10 червня в Одесі пролунали вибухи. Пізніше в ОК "Південь" повідомили, що був повітряний бій, ліквідовано всі дрони-камікадзе супротивника.

Уламки одного з дронів поцілили у квартиру, розміщену в багатоповерхівці, виникла пожежа площею 50 кв. м. Пожежу загасили, стало відомо про загибель трьох осіб, які були цивільними.

Крім того, стало відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені кілька багатоквартирних будинків навколо місця, в яке поцілили уламки безпілотника. Повідомлялося про понад 10 постраждалих.

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