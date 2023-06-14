У ОВА закликали дочекатися офіційної інформації.

У ніч на середу, 14 червня, у Одесі пролунали гучні вибухи.

Згідно з мапою повітряних тривог, сигнал про небезпеку лунав у місті та області з 02:26 до 02:53. Місцеві жителі повідомили, що чули потужні вибухи. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі закликав залишатися в укриттях та не знімати роботу українських захисників.

Згодом він закликав чекати на офіційну інформацію. "Ракетна атака була, загроза була. Все інше - офіційні джерела інформації", - додав він.

Ракетна загроза з моря: що відомо

Нагадаємо, вчора ввечері у Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти вивели у Чорне море два ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". У Азовському морі на чергуванні перебував один корабель, без ракетоносіїв.

Вже згодом військові попередили, що угруповання у Чорному морі збільшилося - загарбники додали до нього підводний човен. Тоді сумарний залп "Калібрів" збільшився до 20 одиниць.

Як повідмоляв УНІАН, 10 червня російські загарбники атакували Одесу безпілотними літальними апаратами та ракетами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 26 отримали поранення.

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