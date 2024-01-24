Вони обіцяли протестувати, якщо мер допустить концерт Романовського.

23 січня в Римі мав відбутися концерт російського піаніста Олександра Романовського, проте українці зробили все можливе, щоб його виступ скасувався.

Як повідомляє "Укрінформ", близько десяти громадських організацій пообіцяли протестувати під університетом, якщо Романовський все ж виступатиме. А Stand for Ukraine.it і зовсім написали лист ректору і меру Риму із закликом зупинити цю дію.

"Організатори злякалися протестувальників і негативного розголосу. Якщо напередодні в маленькій Модені проти пропагандистської російської "конференції" про окупований Маріуполь зібралося 2 тисячі осіб, то важко уявити, скільки б прийшло в Римі", – розповів координатор Arts Against Aggression Дмитро Смілянський про скасування концерту.

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В результаті університет IUC все ж скасував концерт Романовського, хоч і поскаржився на масове "цькування". Більше того, в університеті назвали українців винуватцями та агресорами.

"Вони показали, що іноді ті, хто ідеологічно на боці пригнобленого, ризикують вчинити таку ж несправедливість і стати гнобителем", – йшлося в повідомленні.

До слова, Олександр Романовський виступав у розбомбленому Маріуполі, навпроти Драмтеатру, куди прилетіла російська ракета і вбила велику кількість людей. Також він приїжджав на окупований Росією Донбас.

Нагадаємо, відомий український продюсер отримав паспорт РФ.

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