Проти російської співачки виступили "активісти".

Концерт Крістіни Орбакайте - російської співачки, дочки Примадонни Алли Пугачової, який мав відбутися у місті Улан-Уде (столиця Бурятії, республіка входить до складу РФ), скасовано.

Орбакайте не зможе виступити у фізкультурно-спортивному комплексі через нібито думки громадян і бурятських громадських організацій, пише ТАСС, посилаючись на відомості Міністерства спорту та молодіжної політики Бурятії.

"...у березні 2024 року московські організатори планували провести в Улан-Уде концерт... Орбакайте. Крістіна Орбакайте не входить в список іноземних агентів, її діяльність офіційно не заборонена в Російській Федерації. Але, враховуючи думку громадян та громадських організацій Бурятії, концерт... не відбудеться", - зазначили у відомстві.

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Дочка Пугачової в Бурятії мала дати концерт 13 березня.

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Нагадаємо, в квітні минулого року з'явилася інформація, що Крістіну Орбакайте і її сина Микиту Преснякова перевірять на фінансування Збройних сил України.

Пізніше "активісти" зажадали скасування концерту артистки в Улан-Уде, звинувативши її в "фінансуванні ЗСУ". Таку заяву зробив очільник організації "Боевое братство" в Бурятії Жамбал-Жамсо Жанаєв. За його словами, буряти підтримують ініціативу не впускати на територію республіки зірок, які виступають "проти країни".

Варто зазначити, що проти війни, яку Росія веде з Україною, активно виступає чоловік Алли Пугачової - гуморист Максим Галкін. Артист вже не раз критикував російську владу, і його визнали іноагнетом у РФ. Примадонна солідарна зі своїм чоловіком і навіть сама просила, щоб її теж визнали іноземним агентом. Пугачова і Галкін вирішили покинути територію Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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