Юрій Бардаш зрадив Україну.

Український продюсер Юрій Бардаш, який на початку повномасштабного російського вторгнення втік до Росії, отримав громадянство країни-агресора.

На своїй сторінці в Instagram він похвалився новим ганебним паспортом. Це фото він зробив на тлі портрета диктатора Володимира Путіна і російського прапора.

"Я дістаю з широких штанин", - підписав знімок зрадник Бардаш.

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Позиція Юрія Бардаша щодо війни в Україні

У 2022 році він заявив, що вважає себе російською людиною і сказав, що в Україні живуть н***сти. У липні цього ж року він втік до Росії, де почав співпрацювати з путіністами.

У вересні він видав чергову порцію маячні, сказавши, що Європа зникне, а Росія "звільнить" Україну, і тоді він заживе щасливим життям. Крім того, він говорив, що повернеться на батьківщину тільки за однієї умови - коли Київ стане Москвою.

Зазначимо, Юрій Бардаш був продюсером групи "Гриби", що здобула популярність завдяки пісні "Тает лед".

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