Український продюсер Юрій Бардаш, який на початку повномасштабного російського вторгнення втік до Росії, отримав громадянство країни-агресора.
На своїй сторінці в Instagram він похвалився новим ганебним паспортом. Це фото він зробив на тлі портрета диктатора Володимира Путіна і російського прапора.
"Я дістаю з широких штанин", - підписав знімок зрадник Бардаш.
Позиція Юрія Бардаша щодо війни в Україні
У 2022 році він заявив, що вважає себе російською людиною і сказав, що в Україні живуть н***сти. У липні цього ж року він втік до Росії, де почав співпрацювати з путіністами.
У вересні він видав чергову порцію маячні, сказавши, що Європа зникне, а Росія "звільнить" Україну, і тоді він заживе щасливим життям. Крім того, він говорив, що повернеться на батьківщину тільки за однієї умови - коли Київ стане Москвою.
Зазначимо, Юрій Бардаш був продюсером групи "Гриби", що здобула популярність завдяки пісні "Тает лед".