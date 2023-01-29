Дівчина розповіла, як з нею спілкувалася росіянка в Парижі.

Українська модель Даша Хлистун розповіла, як російська журналістка намагалася поговорити з нею у Франції, де зараз проходить Тиждень моди. За її словами, дівчина знала, що вона з України і, ймовірно, намагалася за її рахунок підняти активність на своєму YouTube-каналі.

Як зазначила Хлистун, росіянка підійшла до неї з питанням "Ну що, поговоримо?" Даша одразу зрозуміла, що журналістка родом з Росії, бо випадково почула її розмову з іншою дівчиною. Але оскільки вона заговорила з нею англійською, вирішила перепитати. Журналістка збрехала, що вона з Парижа, проте пізніше зізналася, що народилася в Росії.

"Я на неї подивилася і вона одразу перейшла на англійську і сказала: "Давай поспілкуємося англійською". Я кажу: "А ви звідки?". Вона мені каже: "Я з Парижа". "А родом звідки?". Вона відповіла: "Росія". Я кажу: "Сорі, ні", - сказала Даша в інста-сторіз.

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Хлистун додала, що росіянка точно знала, що вона з України. І, швидше за все, таким чином хотіла набити собі підписників і підняти активність блогу.

"Для чого вона це зробила? Вона хотіла, щоб я з нею заговорила англійською, немов і не було нічого? Ось що вона бажала? Чи хотіла вона конфлікту?", - додала Даша.

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун показала шанувальникам, як підросла їхня з екс-"холостяком" Максом Михайлюком дочка.

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