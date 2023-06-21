Зірка серіалів не планує повертатися до Москви, проте там у неї все ще залишається нерухомість.

Українська актриса Катя Кузнєцова, яка до повномасштабної війни знімалася у російських фільмах та серіалах, розповіла про майно в РФ. У неї є квартира у Москві, проте нині продавати нерухомість вона не хоче.

В інтерв'ю Славі Дьоміну актриса пояснила, що вона забрала з РФ усе, що змогла. Частину майна їй вдалося продати.

"Машину я забрала, пилосос я забрала, котів я забрала, ковдру... Я почала все продавати за подвійну суму. Чайник, самокати... Усі кажуть: "Ну ти не продаси!". Кажу: "Мені байдуже". І я все продала", - розповіла Кузнєцова.

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Велику квартиру, яка може коштувати понад 200 тисяч доларів, актриса не продає через те, що нині їй доведеться сплачувати великі податки. Вона не хоче, аби РФ отримала ці кошти, тому поки що чекає на слушну мить. За словами Кузнєцової, згодом вона продасть квартиру, адже повертатися до Москви не планує.

"Я взагалі про це не думала, про повернення. Мені здається, що все настільки вже, я навіть не знаю, як це пояснити... Коли ти бачиш, що відбувається, в мене навіть таких думок не було", - визнала актриса.

Хто така Катя Кузнєцова

Українській актрисі 35 років. Вона дебютувала у 2006 році, тоді Кузнєцова отримала невелику роль в українсько-російському телесеріалі "Диявол із Орлі. Ангел із Орлі". Після цього актриса знялася у багатьох фільмах та серіалах, такі як "Кухня", "Серцю не накажеш", "Повернення Мухтара" та інші.

24 лютого 2022 року актриса перебувала в Іспанії. Вона одразу засудила війну та путінський режим та заявила, що не повернеться до РФ.

Нещодавно Кузнєцова розповіла про сварки з хлопцем. Як виявилося, вони сперечаються через війну та "хороших росіян".

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