Ірина Федишин отримала подарунок, про який довго мріяла.

Українська співачка Ірина Федишин у програмі "Зірковий шлях" розповіла, що три роки тому чоловік Віталій Човник подарував їй на день народження автомобіль. Це був найдорожчий подарунок від чоловіка-продюсера.

За словами Федишин, чоловік підніс їй коробочку з ключами під час святкування в ресторані. Потім вони вийшли на вулицю і там була припаркована машина з бантиком.

"Я розпакувала - там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю, вона була упакована бантиком, блимала мені. 3 роки тому. Вже пора на Теслу пересідати", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше аферисти "кинули" співачку Ірину Федишин на гроші. Сума збитку невелика, але зірка попереджає українців про нову схему розлучення.

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Автор: Діана Могилєвич