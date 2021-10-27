Стосунки пари тривали цілих п'ять років. Причини розірвання Даша не називає.

Українська співачка та зірка Playboy Даша Астаф'єва приголомшила своїх шанувальників новиною: вона розірвала стосунки з нареченим Артемом Кімом, який перебуває під слідством з 2017 року.

Про це вона сказала під час "Тik-Tok-хвилинки" з Олексієм Дурнєвим.

Ведучий запитав у Даші, що в неї нового в житті.

Читайте також"Щоб ніхто не п**дів": українська зірка Playboy в сексі-боді широко розсунула ніжки (фото)"З нового я можу розповісти, що я тепер красива самотня жінка... Ми розійшлися з хлопцем, ну, як розійшлися… Залишилися друзями, як і всі нормальні люди", - відповіла артистка. Нагадаємо, вона була в стосунках з Кімом п'ять років.

Про стосунки Даші з Артемом стало відомо у 2016 році, пара планувала весілля. Та згодом коханого співачки затримали.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Кіма затримали детективи НАБУ разом із САП. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн ​​грн за тендеру на закупівлю техніки Південноукраїнською атомною електростанцією. Ця справа триває з 2012 року.

Артема Кіма називають співорганізатором проведення тендеру, внаслідок якого було незаконно витрачено майже 27 млн ​​грн державних коштів.

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Автор: Ольга Робейко