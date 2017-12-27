Суд над коханим Астаф'євої: зірка Playboy заявила, що детективи НАБУ зірвали намічене весілля

Співачка Даша Астаф'єва, яку вигнали з залу суду, де сьогодні судили її нареченого Артема Кіма, вперше розповіла про заручини і зірване весіллі.

Як зізналася виконавиця ТСН, коханий зробив їй пропозицію влітку цього року. У серпні пара повинна була летіти в Чорногорію, святкувати заручини. Однак Артема прямо в аеропорту "Бориспіль" затримали і відразу посадили під домашній арешт

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У вересні цього року закохані планували зіграти весілля, проте не судилося.

"Мене питають, чому я не граю весілля і дітей не народжую? Я хочу, але не можу", - сказала Даша.

За словами Астаф'євої, протягом п'яти місяців Артем жодного разу не виходив на вулицю – не порушував припису суду. Артистка зізналася, що зараз вона єдина, хто заробляє гроші в сім'ї.

Крім того, співачка поділилася, що за весь цей час її наречений схуд на 7 кілограмів через стрес.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, у Солом'янському районному суді вирішувалася доля нареченого співачки Даші Астаф'євої, бізнесмена Артема Кіма.

У серпні цього року Кіма затримали детективи НАБУ разом зі спеціальної антикорупційної прокуратурою. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн грн при тендері на закупівлю техніки Южноукраїнській атомній електростанції.

Ця справа тягнеться з 2012 року. Тоді директором Південноукраїнської АЕС був батько Артема Віссаріон. Сам же Кім на підприємстві офіційно не працював. Батько Кіма проходить у справі як свідок, а сам Артем - як підозрюваний.

Артема Кіма називають співорганізатором проведення тендеру, в результаті якого було незаконно розтрачено майже 27 млн грн державних коштів.