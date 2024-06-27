Марк Дробот став батьком дівчинки.

Відомий українська актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Хазяйка" вперше став батьком. У знаменитості народилася донечка.

Артист вже тривалий час перебуває у стосунках з Мариною Бондарчук. Днями жінка народила їхнього з Дроботом первістка. Радісну звістку повідомили на сторінці "Молодого театру" в Facebook, де актор грає вже багато років.

У зіркової пари народилася дівчинка, яку вони назвали незвичайним іменем Златомира.

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"Щасливої долі дівчинці, любові, затишку і порозуміння родині. Хай маленька зірочка зростає під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним та сповненим радості!" – написали колеги Марка у Facebook.

Що відомо про Дробота

Марк – талановитий український актор театру та кіно, відомий своєю роботою в різних жанрах і ролях. Він родом зі Львова, але після навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, залишився у столиці.

Дробот здобув популярність завдяки своїм ролям у театральних постановках та телевізійних серіалах. Популярність йому принесли відомі серіали "Кріпосна", "Обіцянка Богу", "Хазяйка", а також фільми "Кіборги" і "Захар Беркут".

Нагадаємо, раніше Тімур та Інна Мірошниченки вчетверте стали батьками. Вони вдочерили другу дитину.

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