Зіркове подружжя показало свою четверту дитину.

Відомий український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вчетверте стали батьками. Подружжя вдочерило ще одну дитину.

Два місяці тому дружина телезірки вперше повідомила про бажання взяти у свою родину ще одного малюка. І ось лише зараз зірковому подружжю це вдалося. Вони вже встигли поділитися першими кадрами з дитиною.

Тімур та Інна, як і планували, вдочерили дівчинку, ймовірно, віком від 8 до 10 років. На відео, яке вони опублікували в Instagram, чоловік та дружина йдуть один одному на зустріч і через мить в кадрі з'являться їхня названа донечка. Обличчя дівчинки пара вирішила поки що не показувати і тому вона стояла спиною до камери. Інна підіймає донечку на руки, а Тімур ніжно обіймає кохану та дитину.

"+1", – лаконічно підписала відео Мірошниченко.

Підписники вже встигли привітати зіркову родину з поповненням. Серед коментаторів чимало українських зірок, які висловили свою радість та повагу до Мірошниченків:

"Вітаю! Ви неймовірні", – акторка Катерина Кузнецова

"Вітаю вас! Разом, нарешті! Цікаво що майже в цей час рік тому у вас зʼявився Марсель. Нехай всі адаптації пройдуть легко! Любові, натхнення і сил усій Вашій великій родині!" – ведуча Валентина Хамайко

"До сліз. Дякую вам за ще одне врятоване дитяче життя!" – співачка Світлана Тарабарова

"Всиновили ви, а плаче половина ваших підписників. Вітаю вашу неймовірну родину"

До слова, наразі подружжя виховує 6-річну доньку Мію, 5-річного Марка та всиновленого 3-річного Марселя, який з'явився у їхній родині приблизно рік тому.

Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко показав 5-річну доньку та її випускний у дитячому садочку.

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