Відомий український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вчетверте стали батьками. Подружжя вдочерило ще одну дитину.
Два місяці тому дружина телезірки вперше повідомила про бажання взяти у свою родину ще одного малюка. І ось лише зараз зірковому подружжю це вдалося. Вони вже встигли поділитися першими кадрами з дитиною.
Тімур та Інна, як і планували, вдочерили дівчинку, ймовірно, віком від 8 до 10 років. На відео, яке вони опублікували в Instagram, чоловік та дружина йдуть один одному на зустріч і через мить в кадрі з'являться їхня названа донечка. Обличчя дівчинки пара вирішила поки що не показувати і тому вона стояла спиною до камери. Інна підіймає донечку на руки, а Тімур ніжно обіймає кохану та дитину.
"+1", – лаконічно підписала відео Мірошниченко.
Підписники вже встигли привітати зіркову родину з поповненням. Серед коментаторів чимало українських зірок, які висловили свою радість та повагу до Мірошниченків:
- "Вітаю! Ви неймовірні", – акторка Катерина Кузнецова
- "Вітаю вас! Разом, нарешті! Цікаво що майже в цей час рік тому у вас зʼявився Марсель. Нехай всі адаптації пройдуть легко! Любові, натхнення і сил усій Вашій великій родині!" – ведуча Валентина Хамайко
- "До сліз. Дякую вам за ще одне врятоване дитяче життя!" – співачка Світлана Тарабарова
- "Всиновили ви, а плаче половина ваших підписників. Вітаю вашу неймовірну родину"
До слова, наразі подружжя виховує 6-річну доньку Мію, 5-річного Марка та всиновленого 3-річного Марселя, який з'явився у їхній родині приблизно рік тому.
Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко показав 5-річну доньку та її випускний у дитячому садочку.