Колишній в'язень Кремля показав, який нині має вигляд його 19-річний син.

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов, який нещодавно отримав контузію на фронті, розповів про свого старшого сина Владислава. Хлопцю вже 19 років, у дитинстві йому діагностували аутизм.

"Владу було три роки, коли йому поставили діагноз "аутизм". Важко прийняти, що твоя дитина не така як інші, але ще важче боротися з хворобою, від якої немає ліків. Влад не розмовляв до шести років, не вмів грати іграшками, а просто кидав їх та ходив безцільно по колу. Ми теж ходили по колу лікарів, пробуючи усі методики, які тільки існували. Влада вигнали з двох звичайних дитсадків і він опинився в спеціалізованому. Його вдалося стабілізувати. Він заговорив, мало та погано, але заговорив", - написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

Режисер розповів, що він та його колишня дружина намагалися допомогти сину. Дитину віддали до спецшколи, яка дала прогрес. Втім, там хлопчика почали ображати. Сина Сенцова обзивали, а тому він не хотів ходити до школи.

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"А потім настав 2014 рік, окупація Криму та тюрма. Нас розлучили на п'ять років і Влад виріс без мене. Після мого звільнення забрати його в Київ було справою нелегкою, але ми зробили це. Тут він пішов в звичайну школу, де йому не робили знижок, тому знов було важко. Він майже не знав українську, але вивчив її та вирішив поступати на художника театру ляльок. З самого дитинства Влад любив дві речи: казки та малювати. Йому 19 років і він продовжує любити те саме, тому що досі живе як дитина. Можливо, він залишиться таким назавжди, але головне, щоб він залишався такою ж світлою дитиною", - розповів Сенцов.

Також режисер, який пішов на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України, поділився радісною новиною. Він дізнався, що його син зумів поступити на бюджет до престижного навчального закладу. 19-річний парубок став студентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Олег Сенцов - останні новини

Нещодавно стало відомо, що режисер, який був в'язнем Кремля, отримав контузію на фронті. Сенцов розповідав, що він потрапив до лікарні. Втім, за декілька днів після цього режисер знову повернувся на фронт. Тоді ж Сенцов знову потрапив під обстріл. Він запевнив, що у нього та інших хлопців все добре, а запорізькі лікарі знають свою справу.

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