Олег Сенцов запевнив, що у інших хлопців теж все добре, а запоріжські лікарі знають свою справу.

Український режисер Олег Сенцов, який воює на фронті з російськими окупантами, знову отримав пораннення.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", - написав він у своєму Facebook.

Відео дня

Сенцов запевнив, що у інших хлопців теж все добре, а запоріжські лікарі знають свою справу.

Олег Сенцов на війні - деталі

Раніше український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав на фронті травму. У захисника України діагностували контузію. Сенцов оприлюднив у Facebook відеозвернення, в якому розповів, що бійці тільки завершили бій за важливий для контрнаступу рубіж. За його словами, всього поранення отримали троє військових.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вручив режисеру, який сьогодні воює на фронті з російськими окупантами,Олегу Сенцову та письменниці Оксані Забужко від президента Франції Еммануеля Макрона найвищу нагороду – Орден Почесного легіону.

Вас також можуть зацікавити новини: