Сумну звістку про не можливість відвідати країну Юлік дізнався ввечері за день до вильоту до Неаполю.

15 грудня в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Міністерство охорони здоров’я Італії внесло Україну до категорії "Е", що не дає права без вагомої причини відвідувати їхню країну.

В ексклюзивному коментарі УНІАН Юлік зізнався, що засмутився через таку звістку, адже у нього були грандіозні плани.

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Свою подорож артист спланував за тиждень до польоту, проте чиновники внесли свої корективи. Також Юлік у підвішеному стані щодо бронювання на Міжнародній платформі бронювання Booking, оскільки наразі компанія не знає чи поверне кошти за житло.

Нагадаємо, саме у Неаполі Юлік здобував освіту та навчався у місцевій консерваторії. Загалом артист прожив в цій країні понад 8 років.

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Автор: Діана Могилєвич