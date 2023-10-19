Його не стало на 61 році життя.

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть популярного актора Сергія Гладкова. Причина смерті поки невідома. Його не стало у віці 60 років.

Про це повідомив актор творчої групи "Каламбур" Вадим Набоков на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, Гладков був одним з акторів, творців і сценаристів гумористичної програми "Каламбур".

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Багатьом він запам'ятався як Мужик з "Села дурнів", Невдаха з рубрики "Бар Каламбур", Дранкель з рубрики "Залізний капут", місіс Бурпул з рубрики "Круте піке". У 1991-1995 роках знімався в гумористичній програмі "Маски-шоу".

Відомо, що Гладков народився в Харкові і починав свою кар'єру як клоун. Він був одружений і мав двох дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть шоумена Сергія Сивохи. Він помер 17 жовтня у віці 54 років. Його близькі повідомили, що він боровся з недугою, проте з якою саме невідомо.

Його друг розповів, що Сивохо останнім часом пересувався на милицях і навіть лежав у лікарні. Він лікувався в Німеччині, там же він і помер.

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