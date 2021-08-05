Представник співачки МакЅим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова розповіла про стан артистки.
Про це повідомляє видання "Стархіт".
За її словами, МакЅим тільки починає усвідомлювати той факт, що вона пробула в комі понад місяць.
Соколова стверджує, що співачка йде на поправку - у неї з'явилися сили і вона вже може самостійно сидіти, звісивши ноги з ліжка. Водночас ходити МакЅим поки не дозволяють лікарі.
"Марина боєць, не ниє, не скаржиться", - сказала Соколова.
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МакЅим - стан здоров'я співачки
До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.
Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.
Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.
Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.