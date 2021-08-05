Ходити МакЅим поки не дозволяють лікарі.

Представник співачки МакЅим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова розповіла про стан артистки.

Про це повідомляє видання "Стархіт".

За її словами, МакЅим тільки починає усвідомлювати той факт, що вона пробула в комі понад місяць.

Соколова стверджує, що співачка йде на поправку - у неї з'явилися сили і вона вже може самостійно сидіти, звісивши ноги з ліжка. Водночас ходити МакЅим поки не дозволяють лікарі.

"Марина боєць, не ниє, не скаржиться", - сказала Соколова.

До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.

Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.

Автор: Денис Прядко