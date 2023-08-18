Танцюрист показав архівне фото, проте його усе одно почали критикувати.

Хореограф Влад Яма, якого звинувачують у тому, що він втік з України на тлі повномасштабної війни, поділився своїми новими роздумами. Танцюрист, який нині мешкає у США, поскаржився на те, як змінилося його життя.

"Крутив галерею телефона (як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося із 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз - новий стан, плани і думки", - написав Яма.

Свої роздуми танцюрист "проілюстрував" фото. Він зазначив, що цю світлину було зроблено нібито до початку повномасштабної війни - 3 січня 2022 року. Тоді він відпочивав у Мексиці.

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У коментарях Яму почали звинувачувати у тому, що він намагається виправдатися. Користувачі нагадують танцюристу, що життя змінилося не тільки у нього, а й в усіх українців. Також коментатори пишуть:

"А я крутила стрічку інсти, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у капелюсі"

"І які ж плани? Невже на схід нашої країни вирішили поїхати до наших хлопців?"

"Владе, а ви давно бували у Запоріжжі?".

Нагадаємо, нещодавно Яма похвалився подякою від військових. Танцюрист, який з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном, стверджує, що допомагає ЗСУ.

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