На тлі хейту та хвилі засуджень хореограф показав подяку від захисників України.

Хореограф Влад Яма, який мешкає у США та регулярно отримує негативні коментарі від користувачів мережі, раптово похвалився подякою від військових. Ймовірно, артист хотів показати хейтерам, що усе ж допомагає Україні.

Так, танцюрист зробив "репост" світлини, на якій зображено подяку. Судячи з тексту, військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила дякують благодійному фонду Florida for Ukraine.

На світлині є чимало позначок, серед яких - акаунт Ями. На сторінці фонду в Instagram дійсно можна знайти фотографію волонтерів, серед яких стоїть хореограф та його дружина - Лілія Яма.

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Втім, як саме хореограф допомагає військовим - не повідомляється. Сам Яма ніяк не прокоментував подяку. Останнім часом танцюрист рідко ділиться думками та емоціями.

Нещодавно він спробував завести розмову з підписниками, проте усе закінчилося тим, що Яму вкотре почали хейтити. Так, артист писав про майбутнє та минуле, а коментатори почали "атакувати" його питаннями про те, чи не соромно йому "відсиджуватися" за кордоном, поки в Україні триває повномасштабна війна.

Окрім цього, декілька днів тому Яма вперше відповів, чи соромно йому за виїзд за кордон. Також він сказав, чи не "слабо" йому піти на фронт.

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