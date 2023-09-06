Дівчина заявила, що люди перекрутили її слова.

Блогерка-мільйонник Тетяна Коряк вийшла на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram і спробувала виправдатися за свої слова відносного того, що "ЗСУ - м'ясо".

Вона сказала, що з початку повномасштабного російського вторгнення закривала збори, донатила на армію, допомагала простим людям, бо любить свою країну і українців.

За її словами, вона багато втратила за час війни - рідне місто Бахмут, будинок, близьких і рідних людей.

Крім того, раніше Корячка говорила про те, що якщо хтось ухвалив рішення піти на фронт, то це не означає, що всі повинні це зробити, якщо хтось страждає, то це не означає, що всі повинні страждати. Зараз же вона заявила, що розуміє біль кожної людини.

"Я розумію біль людей, який втрачають у цій війні, які пишуть мені щодня з проханнями про допомогу. Я по можливості їм допомагаю, чим можу - пощу петиції, збори. Тому що я люблю свою країну, люблю людей. Як би вони до мене не ставилися, я їх люблю і роблю це. Ви можете сприймати мої слова нервовим зривом, але я дійсно хочу, щоб в нашій країні настав мир. Тому що я втомилася втрачати близьких, рідних. Думаю, і ви втомилися. Тому я і виступила за те, щоб наша країна була в мирі і процвітанні", - додала Коряк.

Варто відзначити, що блогерка закрила коментарі до посту. Тому фоловери не змогли відреагувати на її виправдання.

Скандал з Корячкою - що відомо

Раньше Тетяна Коряк заявила, що війна - це "брудні політичні ігри", а у наших воїнів немає шансів в ній перемогти.

"Кого зараз набирають? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? Невже не можна переговорами все вирішити?" - сказала скандальна блогерка.

Вона додала, що сама ніколи б не взяла в руки зброю і не пішла б вбивати людей ні під яким приводом.

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