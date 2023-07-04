На щастя, вона вчасно виїхала з міста.

3 липня російські загарбники завдали удару по Сумах. Це сталося саме в той день, коли в місті виступала співачка Злата Огнєвіч. На щастя, вона встигла вчасно виїхати з міста, завдяки чому не потрапила під обстріл.

На своїй сторінці в Instagram вона подякувала всім, хто переживав за неї і запевнила, що з нею все добре.

"Жах. Суми. Черговий приліт. Дякую, що турбуєтесь. З нашою командою все добре. Ми виїхали в той момент, коли все сталося", - розповіла співачка.

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Вона додала, що продовжує концертну діяльність на підтримку українських військових. За її словами, ніякі ракети не завадять творити добрі справи.

"Ми ніколи не здамося ворогові", - додала знаменитість.

Обстріл Сум - що відомо

3 липня в Сумах пролунало кілька потужних вибухів. Після цього стало відомо, що російський дрон потрапив у п'ятиповерхівку у центрі міста.

Також повідомлялося, що в результаті атаки дронів три людини загинули, ще 21 людина отримала поранення. У місті оголошено день жалоби.

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