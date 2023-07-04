3 липня російські загарбники завдали удару по Сумах. Це сталося саме в той день, коли в місті виступала співачка Злата Огнєвіч. На щастя, вона встигла вчасно виїхати з міста, завдяки чому не потрапила під обстріл.
На своїй сторінці в Instagram вона подякувала всім, хто переживав за неї і запевнила, що з нею все добре.
"Жах. Суми. Черговий приліт. Дякую, що турбуєтесь. З нашою командою все добре. Ми виїхали в той момент, коли все сталося", - розповіла співачка.
Вона додала, що продовжує концертну діяльність на підтримку українських військових. За її словами, ніякі ракети не завадять творити добрі справи.
"Ми ніколи не здамося ворогові", - додала знаменитість.
Обстріл Сум - що відомо
3 липня в Сумах пролунало кілька потужних вибухів. Після цього стало відомо, що російський дрон потрапив у п'ятиповерхівку у центрі міста.
Також повідомлялося, що в результаті атаки дронів три людини загинули, ще 21 людина отримала поранення. У місті оголошено день жалоби.