Наразі відомо про влучання у житловий будинок в центрі міста.

У Сумах було чути вибухи. Місто піддалося атаці дронів-камікадзе.

Як повідомило Суспільне, внаслідок атаки безпілотників у центрі обласного центру пошкоджено житловий будинок.

В Сумській області триває повітряна тривога. В ОВА закликали не залишати укриттів до відбою.

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Нагадаємо, в 11:06 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попередили про ймовірність застосування російськими окупантами ударних БпЛА.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - закликали в Повітряних силах.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі окупанти вже атакували територію України. Повітряні сили оголошували тривогу у низці областей. Йшлося про у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. О 03:11 було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря. А о 4:36 на Хмельниччині лунали вибухи. У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

Вранці у Повітряних силах повідомили, що Україною було випущено 17 "шахедів". Українська ППО збила 13 ударних БПЛА Shahed-136/131, а решта не досягли своїх цілей.

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