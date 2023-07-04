В даний час відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту тривають.

В Сумах на сьогодні оголошено День жалоби за жертвами удару російського БПЛА по житловій багатоповерхівці в центрі міста.

Як повідомили у Сумській ОВА, "сьогодні в місті скасовано всі масові заходи і на серці кожного з нас біль і гнів". Там уточнили, що внаслідок атаки дронів, троє людей загинуло (вчора в 22:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки), ще 21 людина зазнала поранень.

Там висловили співчуття рідним і близьких загиблих. "Молимось, щоб поранені одужали. Віримо в ЗСУ! Безкінечно віримо!!! І в Перемогу! І в мирне майбутнє – без тривог, страху і ворога на нашій землі", - зазначили в ОВА.

Як додав міський голова Сум Олександр Лисенко, четверо людей залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.

Удар по центру Сум

3 липня в 11:06 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попередили про ймовірність застосування російськими окупантами ударних БпЛА. Через дві години у місті було чути звуки вибухів, після чого стало відомо, що російський дрон влучив у житлову п'ятиповерхівку в центрі міста. Спочатку повідомлялося про одного загиблого внаслідок удару. На місті удару працювали всі відповідні служби. В даний час пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

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