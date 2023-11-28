Причину демобілізації назвала його екс-дружина.

Екс-чоловік телеведучої Соломії Вітвіцької демобілізувався з фронту, де служив зв'язківцем в одному з підрозділів. На своїй сторінці в Instagram він написав, що йшов на війну парамедиком, але виявився зв'язківцем.

"Тоді я не замислювався, що в армії особливо не доводиться вибирати. Особливо якщо солдат. Але я навіть не усвідомлював яке це архаїчне феодальне князівство... і якщо ти не феодал – все набагато складніше. Тоді, махнувши рукою, я думав, що одного разу викручуся і виживу. Адже зі мною Бог. І ось все-таки я живий", - написав Влад.

Він додав, що добровільно прийшов на фронт, добровільно і пішов.

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"Все легально. Півтора року служби за спиною. Ні про що не шкодую. Але і ні про що сумувати не буду. Хоча все ж буду - це за потужними і унікальними людьми, з якими мав справу... До кінця не можу повірити, що юридично вільний, хоча не зовсім. На обліку я все-таки стою. І в разі чого - мене знову заберуть. Таке життя", - додав Кочетков.

До слова, причину своєї демобілізації він не назвав. Однак його екс-дружина Соломія Вітвіцька розповіла, що Кочетков пішов зі служби за сімейними обставинами.

"Мій колишній чоловік нещодавно демобілізувався. Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. З минулого тижня - вже не військовий ЗСУ", - сказала Соломія в інтерв'ю OBOZ.UA.

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