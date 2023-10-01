Шоумен поділився, чому так відбувається.

Російський комік, який засудив повномасштабне російське вторгнення і виїхав за кордон, Максим Галкін розповів, що через тиждень в Казахстані повинні були відбутися два його концерти.

Однак сьогодні з'ясувалося, що в одній із зал зламалася сцена, а в іншій - водопровід. У зв'язку з цим обидві зали скасували його концерти через двотижневий ремонт.

"І що це? У зв'язку з цим кілька думок: чи не можу я допомогти залам з ремонтом? Може, встигнемо? Я вже дуже хочу побачитися з глядачами. Якщо переносити концерти, то чи не дадуть зали інші дати? І якщо так, то чи не варто заздалегідь перевірити каналізацію?" - написав Галкін.

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Організатор концертів Галкіна повідомив, що працівники залів не обговорювали з ним скасування виступів коміка. Він натякнув на те, що це якесь непорозуміння і концерт таки відбудеться, адже всі умови виконані.

Чому Максима Галкіна "скасовують"

Максим Галкін вже неодноразово стикався зі скасуванням своїх концертів. Вся справа в тому, що деякі країни не хочуть бачити його у себе через те, що він засуджує злочинний режим Кремля.

Сам артист багато разів говорив, що його позиція через це не зміниться. Він повністю на боці України і вважає, що цю війну потрібно негайно припинити.

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