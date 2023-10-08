Його тіло знайшли в калюжі крові.

Сьогодні стало відомо про смерть клавішника гурту "Руки вверх!" Володимира Капиріна. Його не стало у віці 36 років.

РосЗМІ повідомляють, що ще 5 жовтня додому до Капиріна приїхав його батько, проте вже тоді чоловік знайшов бездиханне тіло музиканта. Спочатку Дмитро Капирін не повірив, що його син помер, тому спробував привести його до тями, але це не дало ніяких результатів.

Відомо, що батько знайшов свого сина з пробитою головою в калюжі крові. Крім того, на його тілі були численні сліди побоїв.

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Батько загиблого заявив, що незадовго до загибелі у музиканта був серйозний конфлікт з якимись невідомими людьми, від яких потім деякий час йому надходили погрози. Також з квартири Капиріна зникли гроші і його айфон.

У зв'язку з цим батько загиблого впевнений, що його сина саме вбили, проте судмедексперти не вважають, що його смерть була насильницькою.

Хто такий Володимир Капирін

Володимир Капирін - джазовий піаніст. Він кілька років гастролював з Сергієм Жуковим, виконуючи клавішні партії "Руки вверх!" і виступав на живих концертах з Трофимом. Також Володимир співпрацював з квартетом народного артиста РФ Олексія Кузнєцова і групою "Харизма".

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