Актрису "карають" за те, що вона виступила проти повномасштабної війни в Україні.

У Росії скасували останній спектакль за участю легендарної актриси Лії Ахеджакової. Раніше в театрі "Современник" зняли з репертуару всі вистави за участю артистки, а тепер її "скасували" остаточно.

Як повідомляють росЗМІ, "Театр Націй" скасував вистави колишнього художнього керівника" Великого драматичного театру "режисера Андрія Могучого "Казка про останнього ангела", в яких грала Ахеджакова. Вони повинні були відбутися 26 і 27 квітня в Москві.

На сайті "театру Націй" стверджується, що вистави скасовані "з технічних причин". Раніше їх вже скасували в Петербурзі, там вони повинні були відбутися влітку, 19 і 20 червня.

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Однак "технічна причина" полягає в тому, що раніше російський Мінкульт не продовжив контракт з режисером Могучім. Крім цього, росЗМІ стверджують, що Ахеджакова "сама заявила" про рішення піти з театру "Современник".

Насправді ж актриса була змушена це зробити, адже всі її спектаклі в цьому театрі скасували. На Ахеджакову писали доноси. За її позицію проти повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, на неї нібито навіть скаржилися глядачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в РФ на Лію Ахеджакову вимагають завести кримінальні справи. Також її нібито повинні визнати "іноагентом".

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