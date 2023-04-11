На актрису, яка підтримала Україну, написали донос до російської Генпрокуратури.

У РФ вимагають завести кримінальні справи на відому актрису Лію Ахеджакову, яка виступила проти повномасштабної війни в Україні. Зірку хочуть визнати "іноагентом" і навіть звинуватити її в "держзраді".

Як повідомляється в Telegram-каналі "Кривава бариня", Генпрокуратуру РФ просять порушити щодо Ахеджакової кілька кримінальних справ, включаючи "держзраду". З таким доносом звернувся глава так званого "Федерального проекту безпеки і боротьби з корупцією" Віталій Бородін.

Його обурює, що актриса дає інтерв'ю українським телеканалам. Також росіянин стверджує, що Ахеджакова може спонсорувати ЗСУ. Бородін вимагає позбавити актрису всіх нагород і почесних звань.

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На думку росіянина, на Ахеджакову потрібно завести кримінальні справи за "збудження ненависті або ворожнечі", за "дискредитацію армії", а також за "надання фінансової допомоги іноземній державі, в діяльності, спрямованої проти безпеки РФ".

Сама актриса донос не коментувала. Чи визнають її "іноагентом" - поки що не відомо.

Що Лія Ахеджакова говорить про повномасштабну війну

Актриса не приховує свою позицію. Вона виступає проти Путіна і всього його кривавого режиму. За словами Ахеджакової, вона вже "втомилася від уявної величі РФ". Незабаром Кремль помстився актрисі за її слова.

Ахеджакову вигнали з театру "Современник", де вона працювала майже 50 років. Говорячи про це, актриса плакала від несправедливості. Незважаючи на цькування в РФ, Ахеджакова не хоче назавжди їхати. Вона залишається на території країни-агресорки і стверджує, що вона повинна залишатися там і все пережити.

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