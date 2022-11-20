В останні кілька днів артист-путініст став фігурантом одразу кількох публічних скандалів.

У Росії спалахнув новий скандал за участю Філіпа Кіркорова. 59-річна співачка Віка Циганова звинуватила його в тому, що він нібито "працює на ворога". Це при тому, що Кіркоров неодноразово висловлювався за підтримку путінського режиму та кровожерної війни в Україні. Про це пишуть росЗМІ.

"Всі ці артисти-пустушки, на кшталт Кіркорова, які вимазали себе в гламурному д*рьмі, їм не місце зараз на естраді. Все, що вони несуть - це нісенітниця. Люди вмирають за віру, за народ, за російську землю. Де Бузова, і де все це? Це якесь відмивання грошей. Це нічого не приносить, крім відторгнення у людей", - сказала Циганова.

Також вона додала, що люди більше не вірять Кіркорову.

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"Цим замазаним людям треба мовчати і не лізти на екрани. Можливо, вони покаялися і змінилися, але зараз не треба лізти. Якщо вони роблять благодійні речі, то не випинайте себе. Вам люди не вірять", - резюмувала російська зірка.

Нагадаємо, днями путініста не пустили до магазину Dolce & Gabbana. Фрагмент спілкування російського музиканта з охоронцем було опубліковано у мережі. Кіркоров наполегливо цікавився, чи впізнає його сек'юріті.

Також УНІАН писав, що Філіп Кіркоров прямо на концерті відхлестів глядача по обличчю.

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