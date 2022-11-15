Філіп Кіркоров / фото Палітра Микола
Путініст Філіп Кіркоров, який підтримує криваву кремлівську політику, знову оскандалився за кордоном. Артиста не хотіли пускати в фірмовий магазин Dolce & Gabbana. Фрагмент відео опублікував у себе в Instagram-блозі екстрасенс Макс Гордєєв.
"Ви не знаєте, хто я такий? Ви хочете скандал зараз?" - запитав Кіркоров у охоронця англійською.
В цей час до охоронця підійшов незнайомець, який пояснив, що перед ним знаходиться одна з найвідоміших поп-зірок Росії. Кіркоров коротко подякував і зайшов в магазин.
Відео дня
Кіркорова не хотіли пускати в Dolce & Gabbana
Реакція соцмереж
- "Ми знаємо, хто ти. Ти з мухосранська, армія якого краде в Україні унітази, бо грошей немає. А ти по дорогих магазинах ходиш..."
- "Їдь, опудало в білоруському трикотажі"
- "Ця гидота навіть в Дубаї у продавців магазинів відраза викликає. Яке воно огидно, опудало в пір'ї"
- "Головою трясе, слюні капають... Стара потикана ондатра"
- "Понеслося, а понтів!!! Хто він для Європи? Це тіло. Повинні знати в магазинах? Чи не занадто?"
- "Він реально думає, що його хтось знає за межами боліт?"
Нагадаємо, Філіп Кіркоров прямо на концерті відшмагав глядача по обличчю.