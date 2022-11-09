Артист потрапив у черговий скандал.

Російський співак Філіп Кіркоров зараз перебуває у великому турі по різних країнах. Жоден його концерт не обходиться без якихось інцидентів.

Наприклад, на концерті в Ташкенті він з матами звернувся до співачки Наргіз, вказавши на її зовнішність. В Узбекистані він і зовсім осоромився тим, що під час виконання пісні збився з музичного настрою після того, як глядачі не підспівали йому під час приспіву.

На концерті в Алмати він і зовсім з'явився перед публікою в капронових лосинах поверх чорних трусів, що викликало хвилю негативу у людей. Тепер же в мережі з'явилося відео, де Кіркоров спустився зі сцени в зал і вдарив глядача по обличчю букетом троянд. Така поведінка артиста шокувала публіку - про що вони і написали в мережі.

Відео дня

Реакція мережі на вчинок Філіпа Кіркорова

"По ньому давно психушка плаче"

"Знахабнів, слів немає! Лікуватися йому треба, осінь, загострення! Йому все з рук сходить, знахабнів до межі! Невже не розуміє, що втрачає аудиторію?!"

"Хто він такий? Хто? Чому така поведінка до глядачів? Ми гроші йому платимо і що отримуємо!? Треба гнати його і карати! До речі і звань позбавляти"

"Що ця падаль творить? Ну, є ж закон? Чому їх за хуліганство не притягають до відповідальності?"

Директор Кіркорова відреагувала на інцидент

Директор Катерина Успенська заявила, що Кіркоров відшмагав букетом не глядача, а свого співробітника. Один з членів команди нібито не пропускав фанатів до сцени, за що і отримав від Бедросовича, пише SHOT.

Нагадаємо, раніше путініст Кіркоров "наїхав" на російську телеведучу і пригрозив розправою.

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