Раніше його хотіли позбавити громадянства.

Російського співака Валерія Меладзе хочуть визнати "іноагентом" через те, що нещодавно він сказав "Героям слава" на корпоративі в Дубаї.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, заяву на ім'я генпрокурора з проханням внести співака в список іноагентів подав Глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін.

Відзначається, що раніше внесення Меладзе в список "іноагентом" вже обговорювалося в Мін'юсті, проте тоді рішення не було ухвалено.

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"Тепер же Меладзе все ж повинен потрапити в той самий список, бо його кандидатура в Мін'юсті не раз обговорювалася", - повідомляють ЗМІ.

Позиція Меладзе щодо війни в Україні

24 лютого 2022 року він засудив кровопролиття в нашій країні та закликав до миру. Однак пізніше Меладзе засвітився на одному з російських концертів. Тому українці перестали йому довіряти.

Однак на корпоративі в Дубаї він тихенько відповів на "Слава Україні". Артист прибрав мікрофон від рота і сказав: "Героям слава", однак зовсім скоро поспішив виправдатися за свої слова. Через таку неоднозначну позицію щодо війни він став небажаним артистом у РФ, та й українці не можуть пробачити йому.

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