На війні загинув брат Назара Грабара.

Український танцюрист Назар Грабар, який з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з братом вступив до лав ЗСУ, поділився трагічною новиною - війна забрала його близьку людину.

На своїй сторінці в Instagram Назар показав фото свого брата і розповів, що він віддав своє життя за те, що любив - за сім'ю, країну, наше майбутнє.

"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Я запам'ятаю тебе таким. Незламний і сильний. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те, що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди буду любити! Герої не вмирають", - написав Грабар.

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Назар Грабар пішов воювати за Україну

До війни він був танцівником, виступав у балеті співачки Світлани Лободи. А після 24 лютого взяв до рук зброю і пішов захищати рідну Україну.

Відомо, що Назар жив у Бучі, де окупанти влаштували перевалочний пункт. В одному з інтерв'ю чоловік зізнався, що вони могли і його розстріляти, як і його сусідів.

"Моя квартира знаходиться на першому поверсі. В ній мішки, загородження. Там був перевалочний пункт російських солдатів, тому вона розграбована, там вибиті двері. Малоймовірно, що я потрапив би в полон. Швидше, був би пов'язаний і розстріляний, як більшість молодих людей з мого будинку і з міста Буча", - розповідав Грабар.

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