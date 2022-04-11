Грабара врятувало те, що він вчасно поїхав з "гарячої точки".

Український танцюрист Назар Грабар згадав перші дні війни та звірства окупантів у Бучі. За його словами, перші кілька днів він ще був удома, і якби вчасно не поїхав, то міг би бути розстріляний окупантами.

Виявляється, що російські загарбники в його будинку влаштували перевалочний пункт. Назар впевнений, що військові РФ могли і його розстріляти, як і інших жителів Бучі.

"Моя квартира знаходиться на першому поверсі. В ній мішки, загородження. Там був перевалковий пункт російських солдатів, тому вона розграбована, там вибиті двері. Малоймовірно, що я потрапив би в полон. Швидше, був би зв'язаний і розстріляний, як більшість молодих людей з мого будинку і з міста Буча. Ніхто не очікував, що це будуть такі вбивці, які прийшли красти дитячі велосипеди, речі і відправляти це все поштою. Те, що відбувалося в Бучі, - я не можу назвати цих людей військовими. Мені здається, це були просто переодягнені російські зеки", - сказав Грабар в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Нагадаємо, раніше Назар Грабар розповів про звірства окупантів у Бучі і про те, як вони позбавили його будинку.

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