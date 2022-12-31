На зйомках "новорічного вогника" вони жартували про війну.

Напередодні Нового року все частіше згадуються "новорічні вогники" з минулих років. РФ постійно насаджувала українцям ідею про "братні народи", а тому українські артисти часто виступали на одній сцені з росіянами.

Так, в мережі сплив "пророче" виступ президента України Володимира Зеленського, який в минулому був коміком, та російського артиста Максима Галкіна, якого зараз визнали в РФ "іноагентом". У "новорічному вогнику" напередодні 2014 року вони знімалися на телеканалі "Росія-1".

Так, Зеленський і Галкін співали про перший день нового 2014 року. Після цього вони жартували про війну, але не ту, що РФ розв'язала проти України всього за кілька місяців після цього, а про "війну з Новим роком".

Відео дня

Зеленський розповів, що переміг, на що Галкін відповів: "Новий рік - це не битва. У ньому не можна перемогти". Після цього вони разом жартують про "битву за здоров'я", а також про військові мемуари. Інші учасники "блакитного вогника" сміються, проте нині, коли РФ ще в лютому почала повномасштабний наступ, і всі українці знають, що таке обстріли і бомбардування, жарти виглядають пророчими.

"Наступ Нового року почався рівно о 12 з залпу шампанського", - говорить Зеленський, після чого Галкін жартує про "артпідтримку з салютів".

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, хто до вторгнення активно працював на території-країни агресора, але після нападу Путіна схаменувся і вибрав Україну.

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