До 24 лютого ці артисти виступали в Росії і їх не бентежила ні війна, яка роками тривала на сході країни, ні окупація Криму.

Після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно напала на Україну, позиція багатьох артистів стала зрозумілою. Розповідаємо про тих, хто до вторгнення активно працював на території-країни агресора, але після нападу Путіна одумався і обрав Україну.

Світлана Лобода

Артистка, яка, здавалося б, давно зробила свій вибір, після 24 лютого кілька днів мовчала про кровопролиття на території України. І лише на п'ятий день вона звернулася з проханням "закінчити все це пекло". Тільки через місяць вона відкрито сказала про те, що це Росія - винуватець всіх жертв і геноциду українського народу.

Зараз Лобода нібито намагається всидіти на двох стільцях, адже співає то українською, то російською. Однак на своїх концертах вона відкрито говорить про те, що саме Україна повинна перемогти в цій війні, і виходить на сцену з нашим синьо-жовтим прапором.

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Також вона дає благодійні концерти, збираючи гроші на відновлення зруйнованого Росією українського міста Ірпінь.

Макс Барських

В останні роки артист користувався величезною популярністю серед російської аудиторії, для якої той регулярно давав концерти. Але після 24 лютого Барських несподівано вступив до лав ЗСУ для несення служби в районі бойових дій.

Від концертів у Росії Макс відмовився і став випускати патріотичні пісні українською.

Алан Бадоєв

Продюсер Макса Барсіх і знаменитий кліпмейкер також не гребував роботою в Росії після 2014 року - знімав кліпи путіністам Лазарєву, Кіркорову, Гагаріній та іншим. Однак зараз він все усвідомив і пообіцяв, що на території країни-агресора працювати більше не планує.

Віра Брежнєва

Уродженка міста Кам'янське Дніпропетровської області ще задовго до 2014 року поїхала в Росію будувати кар'єру співачки. Про війну на сході України мовчала, як і про окупацію Криму. Більш того, в одному з інтерв'ю Віра заявила, що не вважає себе українською співачкою, оскільки у неї немає україномовних пісень.

Після 24 лютого дружина Костянтина Меладзе вирішила це виправити. Вона поїхала до Польщі, де працювала на складі гуманітарної допомоги, а пізніше випустила першу україномовну композицію.

Ось що артистка сказала на своєму концерті в Латвії:

"Я - Віра. І я - українка. Зараз в моїй країні війна, тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сидіти і просто робити хороші справи. Весь цей час я зі своєю країною, я допомагаю".

Софія Ротару

Ще на минулий Новий рік Софія Михайлівна виступала в Москві на Пісні року. Це дуже обурило її українських шанувальників. Однак через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ротару заявила: "Російські ракети знищують мирних жителів, дітей і руйнують міста". Відтоді вона час від часу показує у своєму Instagram-блозі наслідки обстрілів мирних міст України. Згідно з відкритими даними, в РФ у неї немає запланованих виступів.

Нагадаємо, Потап розповів, чим займається під час війни в Україні.

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