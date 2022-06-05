Українка, яка останні роки жила і працювала в РФ, а тепер мовчить про війну в рідній країні, поїхала на відпочинок.

Вагітна співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка вже четвертий місяць цинічно мовчить про війну в Україні, анонсувала свої плани - зірка хоче провести найближчий час на Балі. Там мовчунка планує народити другу дитину. Про це вона написала у себе в Instagram-блозі.

"Дуже хочемо зустрітися з малюком. Робимо з чоловіком все можливе, щоб наше перше побачення пройшло м'яко і спокійно. Напевно, у кожного на Землі є місце сили. Для мене це острів Балі, де я відчуваю себе умиротвореною і цілісною. Напевно, для когось я можу здатися відразу божевільною, але коли я побачила ванну в номері, то захотілося там народити", - написала телеведуча.

Зазначимо, що Тодоренко родом з Одеси. З 24 лютого, коли Росія повномасштабно напала на її рідну країну, співачка жодного разу не висловила свою позицію. Її колеги припустили, що це через те, що її чоловік Влад Топалов - росіянин. Деякі виправдали її тим, що вона вагітна, і це нібито гормони. Нещодавно Тодоренко попрощалася зі своїми рідними з Одеси за допомогою нової пісні.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвич висловила свою позицію щодо Тодоренко і інших зірок-мовчунів.

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