Зірка дізналася стать своєї дитини.

Вагітна американська блогерка та модель Кортні Кардашьян, яка разом зі своїми сестрами знімається у реаліті-шоу, розкрила стать своєї дитини. Зірка влаштувала незвичайну гендер-вечірку.

На відміну від багатьох блогерів, Кардашьян не стала приховувати стать дитини. Вона розмістила відео з вечірки на своїй сторінці в Instagram.

Блогерка та її обранець, музикант з гурту Blink-182 Тревіс Баркер, сиділи за барабанами. Він грав та цілував Кардашьян, а коли мелодія закінчилася, у небі "вибухнула" хмара з конфеті. Коли пара побачила колір паперу, то сильно зраділа.

Як виявилося, Кардашьян чекає на хлопчика. Блакитне конфеті викликало бурхливу реакцію гостей вечірки. Усі почали кричати та вітати майбутніх батьків. Сама блогерка ледь стримувала сльози. Вона цілувала обранця та мала дуже щасливий вигляд.

Реакція мережі

Фанати привітали Кардашьян та її чоловіка з радісною новиною. Коментатори пишуть:

"Плачу від цього відео, вітаю!"

"Мені подобається спостерігати за тим, як вони не звертають увагу на інших. Він дивиться лише на неї, вона - на нього"

"Ви заслуговуєте на це щастя, нарешті!"

Хто така Кортні Кардашьян

Відома блогерка прославилася завдяки шоу "Родина Кардашьян". Вона, як і її сестри, має власний бізнес, працює моделлю та актрисою. У 2006 році Кардашьян вийшла заміж за Скотта Дісіка, у них є троє спільних дітей. У 2015 році їхній шлюб розпався. У 2021 році Кардашьян почала зустрічатися з барабанщиком Тревісом Баркером. У травні 2022 року вони одружилися.

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